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19:27, 21 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты способы справиться со снижением работоспособности перед праздниками

Фото: Elisa Ventur / Unsplash

Снижение работоспособности перед новогодними праздниками связано с сокращением светового дня и стрессом из-за большого объема разнообразных задач, которые приходится решать одновременно, считает клинический психолог Дарья Яушева. Причины этого состояния и способы справиться с ним она раскрыла «Известиям».

Якушева отметила, что физическую и эмоциональную усталость часто вызывает увеличивающийся перед праздниками объем работы. Помимо рабочих вопросов, продолжила психолог, в декабре приходится решать и множество других задач: выбирать подарки, распределять финансы, заниматься организацией праздника и отпуска.

Плюс ко всему наша активность может снижаться зимой. Это возникает из-за короткого светового дня, недостатка солнечного света и, следовательно, витамина D. К этому списку еще добавляется повышенная выработка мелатонина, из-за чего зимой хочется больше спать

Дарья Яушеваклинический психолог медицинской компании «СберЗдоровье»

Чтобы не выгореть и собраться с силами, психолог посоветовала сначала научиться отличать прокрастинацию от стресса. Она объяснила, что, как правило, человек прокрастинирует и не может взяться за работу, если боится неудач, не верит в свои силы и часто себя критикует. В этом случае Яушева рекомендовала прекратить заниматься самобичеванием и попробовать понять причину этого состояния.

В отличие от прокрастинации, продолжила Яушева, стресс возникает под давлением внешних факторов. Чтобы справиться с ним, специалистка предложила обратить внимание на общее самочувствие и позаботиться о регулярном сне, питании и физической активности. «Также помогут многочисленные дыхательные практики, которые позволят заземлиться и почувствовать себя здесь и сейчас», — добавила психолог.

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Кроме того, для повышения работоспособности перед праздниками специалистка посоветовала реже думать о предстоящих каникулах, вместо этого она предложила чаще гулять прямо сейчас — полюбоваться новогодними декорациями в городе, попробовать блюдо из новогоднего меню в кафе и порадовать себя небольшими подарками. Если выходить на улицу нет ни сил, ни желания, то полезно будет провести выходные в пассивном режиме, заключила Яушева.

Ранее врач-невролог Марина Аникина рассказала о неочевидном признаке сильного стресса. По ее словам, из-за длительного эмоционального напряжения может появиться хронический кашель.

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      Екатерина Улитина
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