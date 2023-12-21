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14:43, 21 декабря 2023Россия

Россиянам напомнили о наказании за покупку алкоголя несовершеннолетним

Юрист Рябых: за покупку алкоголя ребенку грозит штраф от 1,5 до 3 тысяч рублей

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Покупка алкоголя несовершеннолетним наказывается денежным штрафом. Об этом в беседе с Life россиянам напомнил партнер юридической компании GAP Дмитрий Рябых.

Отмечается, что продавцы алкоголя должны будут заплатить 30-50 тысяч рублей, должностные лица — от 100 до 200 тысяч, а юридические — до полумиллиона. Если подросток пострадает или продавец повторно решит продать спиртное несовершеннолетнему, его будут судить по статье «Причинение вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности». Наказание по этой статье УК — штраф до 200 тысяч или исправительные работы на срок до двух лет.

Кроме того, юрист заявил, что штраф грозит и тем, кто решит купить детям спиртное. Эти действия подпадают под статью 6.10 Административного кодекса «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя». Наказание предусматривает штраф от 1,5 тысячи до 3 тысяч для посторонних и от 4 до 5 тысяч для родителей или опекунов подростка.

Ранее Минфин России предложил ограничить крепость алкогольного мороженого показателем 1,2 процента. Необходимость объясняют тем, что сейчас крепость подобной продукции достигает 7-10 процентов, а поскольку распространение алкогольного мороженого не ограничено из-за нахождения в перечне товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции, оно может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений. Законодательных ограничений на продажу этих десертов подросткам нет.

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      Алина Гончарова
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