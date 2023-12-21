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14:50, 21 декабря 2023Россия

Россияне назвали политика года

ВЦИОМ: 55 процентов россиян назвали Путина политиком года

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

55 процентов россиян назвали политиком 2023 года президента России Владимира Путина. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на его сайте.

Согласно полученным данным, 21 процент респондентов высказались в пользу премьер-министра Михаила Мишустина. 18 процентов опрошенных считают политиком года министра иностранных дел России Сергея Лаврова, еще четыре процента — главу Минобороны Сергея Шойгу. По два процента россиян назвали основателя ЛДПР Владимира Жириновского, зампреда Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Госдумы Вячеслава Володина, мэра Москвы Сергей Собянина, а также председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Не смогли назвать политика года 32 процента граждан, а один процент респондентов заявил, что таких в 2023 году не было.

Телефонный опрос проводился в период с 8 по 16 декабря. В нем приняли участие 1,6 тысячи человек. По расчетам ВЦИОМ, погрешность выборки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.

Ранее почти 57 процентов граждан назвали Россию лучшей страной в мире. За пять лет этот показатель вырос на пять процентных пунктов.

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      Сергей Истомин
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