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15:18, 21 декабря 2023Ценности

Россиянкам посоветовали самые модные цвета в одежде для встречи Нового года

Фото: Unsplash

Стилист Олег Борха посоветовал россиянкам самые модные цвета в одежде для встречи Нового года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Внимание, новости!».

В первую очередь специалист призвал присмотреться к нарядам зеленых тонов, поскольку они символизируют обновление и гармонию. При этом, как отмечает эксперт, разрешается выбрать абсолютно любые оттенки, например насыщенный изумрудный или цвет морской волны.

Кроме того, Борха предложил обратить внимание на предметы гардероба с золотистыми переливами. По его словам, данная цветовая гамма указывает на удачу, роскошь и богатство.

В заключение собеседник издания назвал цвет, который исследовательский институт Pantone выбрал главным на 2024 год. Речь идет о персиковом оттенке 13-1023 Peach Fuzz («Персиковый пух»), который, как считает Борха, ассоциируется с любимым фруктом россиян — мандарином.

Ранее стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал россиянкам неподходящие наряды для корпоратива. Так, для данного мероприятия неуместны вульгарные образы, например полупрозрачные платья и юбки длины мини.

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      Мария Винар
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