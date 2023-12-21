Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Минобороны РФ: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники из Южной группировки войск взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Военнослужащие, улучшая положение на передовой, при поддержке артиллерии штурмовали опорный пункт северо-западнее населенного пункта, уточнили в ведомстве.

Расположение огневых средств и командных пунктов позволила раскрыть воздушная разведка. В дальнейшем они были подавлены артиллерийским огнем, нарушена система управления. Оставшиеся цели поразили расчеты FPV-дронов, добавили в Минобороны.

Десантники взяли позиции с нескольких направлений и провели зачистку опорного пункта. Украинские военные покинули место дислокации.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении российскими бойцами Воздушно-десантных войск (ВДВ) трех моторных лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области с помощью FPV-дронов.

