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07:19, 21 декабря 2023Россия

Российские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Минобороны РФ: ивановские десантники взяли опорный пункт ВСУ под Артемовском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Ивановские десантники из Южной группировки войск взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Артемовском, об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Военнослужащие, улучшая положение на передовой, при поддержке артиллерии штурмовали опорный пункт северо-западнее населенного пункта, уточнили в ведомстве.

Расположение огневых средств и командных пунктов позволила раскрыть воздушная разведка. В дальнейшем они были подавлены артиллерийским огнем, нарушена система управления. Оставшиеся цели поразили расчеты FPV-дронов, добавили в Минобороны.

Десантники взяли позиции с нескольких направлений и провели зачистку опорного пункта. Украинские военные покинули место дислокации.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении российскими бойцами Воздушно-десантных войск (ВДВ) трех моторных лодок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Днепре в Херсонской области с помощью FPV-дронов.

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      Марина Совина
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