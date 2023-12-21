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22:06, 21 декабря 2023Мир

На Западе предрекли Украине скверный 2024 год

Bloomberg: 2024 год обещает быть скверным для Украины

Фото: Jim Watson / Pool / Reuters

Следующий год обещает быть скверным для Украины. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что разрекламированное контрнаступление Вооруженных сил Украины закончилось разочарованием, а украинские войска обескровлены и истощены, в то время как западная поддержка Киева ослабевает. По мнению издания, главным в 2024 году станет вопрос о том, сможет ли Украина вообще продержаться.

«В завершающий год президентского срока Джо Байдена мировой порядок сталкивается с проблемами на всех фронтах, в том числе, на самом незащищенном, каким являются сами Соединенные Штаты», — предрекли авторы статьи.

Ранее стало известно, что Украина и США разрабатывают новую стратегию боевых действий на 2024 год. По словам экспертов, единства в видении новой стратегии нет. Источники указали, что Вашингтон настаивает на консервативной стратегии, в основе которой лежит сохранение контроля над территориями. В то же время Украина хочет проводить наступательные операции либо на земле, либо при помощи ударов на большие расстояния.

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      Марина Совина
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