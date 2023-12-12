В США рассказали о разработке новой стратегии для Украины

NYT: Украина и США разрабатывают новую стратегию боевых действий на 2024 год

Киев и Вашингтон проводят консультации по выработке стратегии для Украины из-за неудач в контрнаступлении, а также сложностей с выделением нового пакета помощи от США, об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц.

По словам автора, США и Украина хотят избежать дальнейшего провала в зоне боевых действий. По мнению американских чиновников, без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916-й в Первой мировой войне. Они напомнили, что несмотря на рекордные потери, линия фронта тогда изменились лишь немного.

Единства в видении новой стратегии нет, отметили эксперты. Источники указали, что Вашингтон настаивает на консервативной стратегии, в основе которой лежит сохранение контроля над территориями. Она также включает рытье окопов, накапливание запасов вооружений и сил в течение года. Украина при этом хочет проводить наступательные операции либо на земле, либо при помощи ударов на большие расстояния. Она надеется привлечь внимание всего мира, рассказал автор.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон заявил, что США разработали проигрышную боевую стратегию для Киева.