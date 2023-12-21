Отец спас маленькую дочь ценой собственной жизни

Denver7: в США мужчина попал под машину, спасая маленькую дочь

Житель США ценой собственной жизни спас двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Denver7.

Несчастный случай произошел 7 декабря. В тот день Алонсо Гарсия из города Денвер, штат Колорадо, вышел на прогулку с маленькой дочерью Лизабет, которую вез в коляске. Он переходил дорогу, когда увидел, как на них мчится автомобиль. Мужчина успел оттолкнуть коляску и спасти жизнь дочери, однако сам попал под машину.

Гарсия получил тяжелые травмы, включая перелом ребер, локтя и лодыжки, а также разрыв крестообразной связки. Он был срочно доставлен в больницу, где находился около суток. «Он просто плакал и спрашивал, где Лиз. Он твердил: "С ней все в порядке? Она получила какие-нибудь травмы? Где она?"» — рассказывает сестра пострадавшего Карла Аланис.

Мужчину выписали 8 декабря. Аланис предполагала, что Гарсия восстанавливается дома, но когда через полтора дня нанесла ему визит, то обнаружила, что он находится без сознания. Женщина тут же вызвала скорую помощь и в течение семи минут делала сердечно-легочную реанимацию брату до прибытия парамедиков. Несмотря на надежду Аланис, врачи заявили, что не смогут спасти мужчину.

В настоящее время семья Гарсии ждет результатов вскрытия, чтобы выяснить, можно ли было сохранить его жизнь. Водителя, который сбил мужчину, привлекли к ответственности за неосторожное вождение, повлекшее за собой травмы.

Ранее сообщалось, что в США женщина попыталась сжечь постельных клопов зажигалкой и сожгла квартиру. В этот момент ее соседка по комнате спала на полу перед диваном.

