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19:44, 14 декабря 2023Из жизни

Женщина попыталась вытравить клопов и случайно устроила пожар

Женщина из США попыталась избавиться от постельных клопов и устроила пожар

Фото: Unsplash

Женщина попыталась сжечь постельных клопов зажигалкой и сожгла квартиру. Об этом сообщает WDBJ7.

7 декабря в городе Уичито, штат Канзас, США, пожарные прибыли на вызов о пожаре в квартире в комплексе Liberty Way. Звонок в службу спасения совершил свидетель. По его словам, на улице к нему подошла женщина и сообщила, что случайно устроила пожар и оставила свою соседку по комнате в горящем доме. Она также сказала ему, что «захотела вытравить клопов зажигалкой».

Когда пожарные приступили к работе на месте происшествия, к дому свидетельницы пришла та самая женщина. «Ее речь была бессвязной, как будто она была под чем-то. Она прямо сказала, что разожгла огонь, чтобы избавиться от клопов, и знала, что ее соседка по комнате спала на полу перед диваном. Она сказала, что не осознавала, что может начаться пожар, запаниковала и выбежала оттуда, оставив ее на полу», — рассказала свидетельница впоследствии журналистам.

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Ранее сообщалось, что мужчина из японского города Кумамото случайно устроил взрыв, когда пытался избавиться от тараканов. Это произошло, когда спрей-репеллент попал на нагревательный элемент.

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      Антонина Черташ
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