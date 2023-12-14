Женщина попыталась вытравить клопов и случайно устроила пожар

Женщина из США попыталась избавиться от постельных клопов и устроила пожар

Женщина попыталась сжечь постельных клопов зажигалкой и сожгла квартиру. Об этом сообщает WDBJ7.

7 декабря в городе Уичито, штат Канзас, США, пожарные прибыли на вызов о пожаре в квартире в комплексе Liberty Way. Звонок в службу спасения совершил свидетель. По его словам, на улице к нему подошла женщина и сообщила, что случайно устроила пожар и оставила свою соседку по комнате в горящем доме. Она также сказала ему, что «захотела вытравить клопов зажигалкой».

Когда пожарные приступили к работе на месте происшествия, к дому свидетельницы пришла та самая женщина. «Ее речь была бессвязной, как будто она была под чем-то. Она прямо сказала, что разожгла огонь, чтобы избавиться от клопов, и знала, что ее соседка по комнате спала на полу перед диваном. Она сказала, что не осознавала, что может начаться пожар, запаниковала и выбежала оттуда, оставив ее на полу», — рассказала свидетельница впоследствии журналистам.

В квартире действительно оказалась девушка. Ее спасли и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Неясно, является ли она той самой соседкой, которая спала перед диваном.

Ранее сообщалось, что мужчина из японского города Кумамото случайно устроил взрыв, когда пытался избавиться от тараканов. Это произошло, когда спрей-репеллент попал на нагревательный элемент.