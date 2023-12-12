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20:13, 12 декабря 2023Из жизни

Мужчина пытался избавиться от тараканов и устроил взрыв в доме

AsiaOne: японец пытался избавиться от тараканов и случайно устроил взрыв

Фото: Toru Hanai / Reuters

Мужчина из японского города Кумамото случайно устроил взрыв, когда пытался избавиться от тараканов. Об этом пишет AsiaOne.

Инцидент произошел в ночь на 10 декабря. Когда японец распылял средство от тараканов, струя задела так называемый котацу — столик с подогревом, накрытый футоном. В этот момент произошел взрыв. В результате разбились стекла на балконе, а хозяин дома получил незначительные травмы. Пожарные подозревают, что причиной взрыва был котацу.

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Национальный центр по делам потребителей Японии и раньше получал сообщения о таких взрывах. Предполагается, что возгорание происходит при контакте репеллента с электрическими розетками или нагревательными элементами. Причина состоит в том, что многие спреи от насекомых содержат легковоспламеняющиеся ингредиенты, в том числе спирт, пропан и бутан, которые помогают выталкивать и распылять жидкость из банки. При контакте этих веществ с кислородом в определенной пропорции может произойти взрыв.

Ранее сообщалось, что женщина, переехавшая с севера Китая в южную провинцию, не смогла справиться со страхом перед летающими тараканами. Насекомые так ее пугали, что она была вынуждена уволиться с работы и уехать.

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      Антонина Черташ
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