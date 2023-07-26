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09:52, 26 июля 2023Из жизни

Летающие тараканы вынудили женщину уволиться с работы

В Китае женщина уволилась и переехала из-за страха перед летающими тараканами

Фото: santoelia / Shutterstock / Fotodom

Женщина, переехавшая с севера Китая в южную провинцию, не смогла справиться со страхом перед летающими тараканами. Как сообщает South China Morning Post, насекомые вынудили ее уволиться с работы.

Три года назад женщина по имени Сяоминь, которая родилась и выросла в регионе Внутренняя Монголия, переехала в город Гуанчжоу на юге страны. В видео, ставшем вирусном в китайской соцсети Xiaohongshu, она призналась, что до переезда никогда не видела тараканов, а в Гуанчжоу они «гигантские и даже могут летать».

В другом посте женщина продемонстрировала свои отчаянные попытки бороться с назойливыми насекомыми: она заткнула все щели в дверях бумагой и журнальными страницами, однако это не помогло.

Держать комнату в чистоте не помогает, затыкать щели и закрывать окна не помогает, все виды репеллентов и ядов не имеют эффекта. Теперь у меня паника даже от набора слова «таракан» на телефоне, потому что внизу появляется эмодзи этого жука. Я пугаюсь одного его вида

Сяоминь
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Страх перед тараканами добавился к списку других проблем, с которыми Сяоминь столкнулась в Гуанчжоу. Ей оказалось непросто привыкнуть к местной кухне и климату, на работе она испытывала постоянный стресс и не могла найти друзей.

Сяоминь призналась, что с остальными сложностями она могла справиться, стиснув зубы, но фобию тараканов ей перебороть не по силам. «Я просто хочу купить билет и улететь», — написала Сяоминь, объясняя подписчикам, что насекомые стали последней каплей.

Ранее сообщалось, что огромный таракан спрятался в ухе жителя города Окленд в Новой Зеландии. Мужчина не подозревал, что в его ушном канале поселилось насекомое.

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    Антонина Черташ
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