Стало известно о многомиллионном долге находящегося в тюрьме Ефремова

Долг находящегося в тюрьме Ефремова перед ФНС составил 195 миллионов рублей

Стало известно о многомиллионном долге российского актера театра и кино Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП в тюрьме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, артист должен заплатить Федеральной налоговой службе (ФНС) 195 миллионов рублей. До этого он вступил в наследство пятикомнатной квартиры своего дяди, расположенной на Тверской улице, и стал богаче на 50 миллионов.

Помимо этого, Ефремов заявил о своих правах на другую собственность родственника — квартиру, расположенную на Олимпийском проспекте. Ее стоимость — 30 миллионов рублей. При жизни дяди актер пообещал ему, что не будет вступать в наследство, а добровольно отдаст трехкомнатное жилье семье, которая на протяжении 19 лет ухаживала за родственником артиста. Однако после того, как мужчины не стало, Ефремов стал одним из претендентов на получение этой недвижимости.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин рассказал об ухудшении состояния здоровья его коллеги, артиста Михаила Ефремова. Кинематографист рассказал, что виновный в смертельном ДТП актер стал насквозь больным, хоть и старается держаться. Охлобыстин считает, что Ефремова нужно освободить из колонии.