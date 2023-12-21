Экс-ведущий «Дома-2» раскрыл стоимость своего дома с недоделанным ремонтом

Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони заявил, что его дом стоит 52 миллиона рублей

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони заявил, что его загородный дом сейчас стоит 52 миллиона рублей. Стоимость своей недвижимости он раскрыл в шоу «Злые языки», выпуск опубликован на Rutube.

Телеведущий рассказал, что сам приобрел дом в ипотеку за 28 миллионов рублей в 2021 году. Однако сейчас его стоимость увеличилась, несмотря на то, что там до сих пор не доделан ремонт. «Там есть стены, двери, окна», — описал состояние недвижимости Кадони и добавил, что полгода назад провел туда газ.

На вопрос о том, почему он до сих пор ничего не сделал внутри, звезда реалити-шоу ответил, что это требует дополнительных больших вливаний средств. По словам Кадони, он пока не готов сразу отдать пять-шесть миллионов рублей строительной бригаде.

В сентябре 2021 года стало известно, что Влад Кадони продал квартиру и приобрел в ипотеку дом. Тогда на участке были возведены только кирпичные стены и крыша. Уточнялось, что телеведущий занимается проведением коммуникаций и планирует разрабатывать дизайн жилья.