Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:49, 21 декабря 2023Среда обитания

Экс-ведущий «Дома-2» раскрыл стоимость своего дома с недоделанным ремонтом

Экс-ведущий «Дома-2» Влад Кадони заявил, что его дом стоит 52 миллиона рублей
Влад Кадони

Влад Кадони. Кадр: Злые языки / RuTube

Бывший ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони заявил, что его загородный дом сейчас стоит 52 миллиона рублей. Стоимость своей недвижимости он раскрыл в шоу «Злые языки», выпуск опубликован на Rutube.

Телеведущий рассказал, что сам приобрел дом в ипотеку за 28 миллионов рублей в 2021 году. Однако сейчас его стоимость увеличилась, несмотря на то, что там до сих пор не доделан ремонт. «Там есть стены, двери, окна», — описал состояние недвижимости Кадони и добавил, что полгода назад провел туда газ.

На вопрос о том, почему он до сих пор ничего не сделал внутри, звезда реалити-шоу ответил, что это требует дополнительных больших вливаний средств. По словам Кадони, он пока не готов сразу отдать пять-шесть миллионов рублей строительной бригаде.

В сентябре 2021 года стало известно, что Влад Кадони продал квартиру и приобрел в ипотеку дом. Тогда на участке были возведены только кирпичные стены и крыша. Уточнялось, что телеведущий занимается проведением коммуникаций и планирует разрабатывать дизайн жилья.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли более 15 человек, десятки ранены

      Раскрыт источник удачи

      Российский Тихоокеанский флот сочли угрозой Западу

      Чемпионка ОИ из России оценила выступление на Играх-2024 в нейтральном статусе

      В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

      В Москве пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

      В США заявили об исчезновении украинской нации

      Адвокат основателя «Суммы» сообщил о невозможности этапирования его подзащитного

      Полиция Чехии связала стрельбу в Праге с трагедией в брянской гимназии

      Женщина запретила свекрам пить алкоголь в праздники и возмутилась их реакции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости