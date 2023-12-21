UPI: сторонники Газы подвергли вандализму мемориал Авраама Линкольна

Сторонники сектора Газа подвергли вандализму мемориал шестнадцатого президента Авраама Линкольна, написав граффити «Свобода Газе» и «Верните землю». Об этом сообщает издание UPI.

«Данный случай вандализма, скорее всего, произошел в ночь со вторника на среду: бригады были вызваны для очистки красной краски около 8:30 утра. Это произошло через несколько часов после того, как 60 протестующих были арестованы в Ротонде Капитолия США, призывая к прекращению огня после того, как вошли в него в качестве туристической группы», — отмечается в материале издания.

Авторы уточняют, что временно часть мемориала будет закрыта для посещения. Краска была изготовлена на водной основе, поэтому будет удалена в ближайшее время.

Ранее стало известно, что общественная поддержка военной помощи США Израилю в конфликте с палестинским движением ХАМАС снизилась с 54 процентов в ноябре до 45 процентов в декабре. Наименьшая поддержка зафиксирована среди демократов, среди которых число сторонников помощи Израилю снизилось до 36 процентов.