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08:15, 21 декабря 2023Мир

В США снизилась поддержка помощи Израилю

The Hill: поддержка помощи США Израилю снизилась до 45%
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Общественная поддержка военной помощи США Израилю в конфликте с исламистской группировкой ХАМАС снизилась с 54 процентов в ноябре до 45 процентов в декабре. Об этом сообщает газета The Hill на основе опроса Университета Квиннипиак.

«В ноябре 71 и 45 процентов избирателей-республиканцев и демократов соответственно заявили, что выступают за увеличение военной помощи Израилю. В декабре эти цифры снизились: 65 процентов избирателей-республиканцев и 36 процентов избирателей-демократов признались, что поддерживают увеличение военной помощи Израилю», — сказано в материале.

Отмечается, что опрос опубликован на следующий день после отправки группой демократов в Палате представителей письма президенту США Джо Байдену с призывом добиться «немедленного и значительного изменения в военной стратегии Израиля».

Ранее в столице США Вашингтоне полиция задержала около 60 протестующих, ворвавшихся в центральную ротонду Капитолия ради митинга в поддержку прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты осуждали военную помощь США Израилю и политику Израиля в Газе.

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      Максим Габриелян
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