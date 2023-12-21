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00:55, 21 декабря 2023Мир

Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в Буэнос-Айресе

Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса. Об этом передает РИА Новости.

Предполагается, что на акции протеста собрались сотни человек. Однако путь к дому правительства, к которому они двигались, перекрыли полицейские с щитами. Среди участников митинга некоторые продают мороженое, кто-то пришел на акцию с маленькими детьми.

Сотрудники полиции взяли митингующих в кольцо и сжали его, что привело к давке. Ряд участников акции почувствовали недомогание: предполагается, что они использовали слезоточивый газ.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в свою должность 10 декабря. В ноябре он, будучи кандидатом от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», победил во втором туре выборов, набрав более 55 процентов голосов. Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.

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      Марина Совина
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