Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в Буэнос-Айресе

Протестующие против властей Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса

Протестующие против экономической политики нового правительства Аргентины перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса. Об этом передает РИА Новости.

Предполагается, что на акции протеста собрались сотни человек. Однако путь к дому правительства, к которому они двигались, перекрыли полицейские с щитами. Среди участников митинга некоторые продают мороженое, кто-то пришел на акцию с маленькими детьми.

Сотрудники полиции взяли митингующих в кольцо и сжали его, что привело к давке. Ряд участников акции почувствовали недомогание: предполагается, что они использовали слезоточивый газ.

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в свою должность 10 декабря. В ноябре он, будучи кандидатом от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает», победил во втором туре выборов, набрав более 55 процентов голосов. Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.