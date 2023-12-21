Названа возможная роль Тейлор Свифт в переизбрании Байдена в 2024 году

Политолог Джексон: Тейлор Свифт может настроить молодежь в пользу Байдена

Американская певица Тейлор Свифт может сыграть важную роль в переизбрании президента США Джо Байдена в 2024 году, так как она способна настроить молодежь в его пользу. Об этом рассказал Дэвид Джексон, профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что Свифт пользуется большой популярностью, которой достаточно для успешной поддержки других публичных лиц. По его мнению, поклонники испытывают к ней «огромную привязанность, возможно, даже любовь». Для своих слушателей она является лицом, заслуживающим доверия, поскольку раньше она довольно редко говорила на политические темы, хоть за последние несколько лет ее политическая активность и возросла.

Если она будет проводить кампанию за президента Байдена, она может помочь ему, в частности, с более молодыми избирателями, а именно с этой группой, как показали некоторые опросы, ему нужна помощь Дэвид Джексон профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин

Политолог также сослался на исследования, которые показали, что поддержка кандидатов знаменитостями может повлиять на результаты выборов, а поддержка знаменитостями определенных политических позиций может повлиять на общественное мнение в США по этим вопросам.

Свифт была признана человеком 2023 года по версии журнала Time. Она обошла президента России Владимира Путина, главу КНР Си Цзиньпина, британского короля Карла III и других претендентов. Последний концертный тур знаменитости удивил даже экономистов: выступления не просто принесли ей первый миллиард долларов, но и повысили благосостояние всей страны.