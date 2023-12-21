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18:26, 21 декабря 2023Культура

Сын Саркози назвал фильм «Наполеон» с Хоакином Фениксом катастрофой

Луи Саркози раскритиковал фильм «Наполеон» и назвал его катастрофой

Кадр: фильм «Наполеон»

Младший сын бывшего президента Франции Николя Саркози Луи назвал исторический фильм «Наполеон» режиссера Ридли Скотта катастрофой. Его цитирует Fox news.

Отмечается, что 26-летний сын бывшего лидера Франции является автором книги «Библиотека Наполеона», в которой исследуется любовь императора к письменному слову. «Это абсолютная катастрофа. Я умолял снять большой биографический фильм о Наполеоне, большую историческую эпопею о его жизни в течение нескольких десятилетий. Я просто подумал, что эта тема так хорошо подойдет для кино. Но это просто плохой фильм», — заявил Луи Саркози.

Главные роли в киноленте сыграли Хоакин Феникс, Ванесса Кирби и Тахар Рахим. Фильм рассказывает о восхождении к славе и власти французского офицера Наполеона Бонапарта.

Ранее Ридли Скотт ответил на критику картины французами. «Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — сказал кинематографист.

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      Варвара Кошечкина
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