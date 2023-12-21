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21:45, 21 декабря 2023Интернет и СМИ

Российский Тихоокеанский флот сочли угрозой Западу

The Conversation: российский флот в Тихом океане представляет угрозу для Запада

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Тихоокеанский флот (ТОФ) Военно-морского флота России может стать грозным вызовом для ВМС Австралии и ее союзников на Западе. На это в статье для The Conversation указал доцент Университета Кертина в Австралии Алексей Муравьев.

Эксперт указал, что менее чем за два года в состав ТОФ вошли четыре новых корабля и четыре подводные лодки, две из которых — атомные. Помимо технического оснащения флота, Россия укрепляет свои связи в Индо-Тихоокеанском регионе, что позволит флоту действовать в Юго-Восточной Азии и в Индийском океане. При этом район западной и северо-западной частей Тихого океана представляет непосредственный интерес для военно-морского флота Австралии.

Ранее командование ТОФ сообщило, что большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» вышли в Восточно-Китайское море в рамках учений. До этого в Японском море экипажи кораблей ТОФ отработали частные и совместные корабельные учения, в том числе тренировки по связи и по борьбе за живучесть

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      Марина Совина
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