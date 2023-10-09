Корабли ТОФ отработают поиск подлодок в Восточно-Китайском море

Большие противолодочные корабли ТОФ вышли на учения в АТР

Большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Пантелеев» вышли в Восточно-Китайском море в рамках учений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководство Тихоокеанского флота (ТОФ).

В сообщении уточняется, что корабли зашли из Японского моря в северную часть Восточно-Китайского моря. Перед экипажами поставлены задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «В Японском море экипажи кораблей ТОФ отработали частные и совместные корабельные учения, в том числе тренировки по связи и по борьбе за живучесть», — отметили представители ТОФ.

Боевые корабли должны провести в АТР противолодочные учения по поиску и уничтожению подводных лодок условного противника совместно с противолодочными вертолетами. Также экипажи отработают алгоритмы действий по противовоздушной и противодиверсионной обороне.

Оба БПК оснащены вертолетами Ка-27. Машины морской авиации доступны в противолодочном и поисково-спасательном вариантах.

В конце июня корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали обнаружение субмарин противника в Южно-Китайском море. В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Совершенный» и средний морской танкер «Печенга».