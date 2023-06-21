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11:06, 21 июня 2023Наука и техника

Корабли ТОФ отработали обнаружение субмарин противника

Корабли Тихоокеанского флота отработали обнаружение субмарин противника
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России отработали обнаружение субмарин противника в Южно-Китайском море. Об этом со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ сообщает РИА Новости.

В учениях приняли участие корветы «Громкий» и «Совершенный» и средний морской танкер «Печенга», зашедшие в индонезийский порт Сурабая.

«В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провел противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолет Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ», — сообщили в отделе информационного обеспечения.

19 июня ТОФ сообщил, что экипажи кораблей Тихоокеанского флота России и расчеты береговых ракетных комплексов отработали уничтожение условного противника в дальней морской зоне в пределах Японского и Охотского морей.

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14 июня начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ капитан 3-го ранга Илья Колесников сообщил, что морской тральщик «Яков Баляев» применил беспилотный катер «Сканда» для поиска и обезвреживания морских мин условного противника в ходе учений в Охотском море.

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    Иван Потапов
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