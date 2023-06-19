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09:53, 19 июня 2023Наука и техника

Корабли Тихоокеанского флота России отработали уничтожение противника

Корабли Тихоокеанского флота России отработали уничтожение противника в Японском море

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Экипажи кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) России и расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) отработали уничтожение «противника» в дальней морской зоне в пределах Японского и Охотского морей. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что расчеты БРК совершили марш «в позиционные районы и отработали алгоритм действий по поражению отряда кораблей противника с выполнением электронных пусков. Российские корабли отразили ракетный удар противника и применили по нему артиллерийские средства».

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Разведку в районах действия российских кораблей вели вертолеты Ка-27, которые обнаружили позиции подводных лодок неприятеля. Всего в учении ТОФ были задействованы более 60 кораблей, 35 летательных аппаратов и свыше 11 тысяч военных.

Ранее сообщилось, что морской тральщик «Яков Баляев» применил беспилотный катер «Сканда» для поиска и обезвреживания морских мин условного противника в ходе учений в Охотском море.

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    Иван Потапов
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