Трамп в ответ на обвинения Байдена назвал его мятежником

Трамп ответил на обвинения в мятеже со стороны Байдена, назвав его мятежником

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена мятежником. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети Truth Social.

«Я не мятежник , а вот Джо Байден — да», — заявил Трамп.

Таким образом он отреагировал на обвинения со стороны американского лидера. Во время разговора с журналистами Байден отметил, что считает Трампа мятежником, подчеркнув, что это очевидно. Американский лидер напомнил, что политик поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года.