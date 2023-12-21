Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:52, 21 декабря 2023Мир

Трамп в ответ на обвинения Байдена назвал его мятежником

Трамп ответил на обвинения в мятеже со стороны Байдена, назвав его мятежником

Фото: Jeenah Moon / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп назвал действующего главу страны Джо Байдена мятежником. Своим мнением он поделился на странице в социальной сети Truth Social.

«Я не мятежник , а вот Джо Байден — да», — заявил Трамп.

Таким образом он отреагировал на обвинения со стороны американского лидера. Во время разговора с журналистами Байден отметил, что считает Трампа мятежником, подчеркнув, что это очевидно. Американский лидер напомнил, что политик поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли более 15 человек, десятки ранены

      Раскрыт источник удачи

      Орбан впервые с начала спецоперации встретится с Зеленским

      На Западе предрекли Украине скверный 2024 год

      ЦАХАЛ уничтожила туннели с офисами военного руководства ХАМАС

      США начали срочные переговоры об использовании активов России для Украины

      Трамп в ответ на обвинения Байдена назвал его мятежником

      Российский Тихоокеанский флот сочли угрозой Западу

      Чемпионка ОИ из России оценила выступление на Играх-2024 в нейтральном статусе

      В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости