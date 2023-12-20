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21:17, 20 декабря 2023Мир

Байден назвал Трампа очевидным мятежником

Президент США Байден считает очевидным, что Трамп является мятежником
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа мятежником, поскольку тот поддержал штурм Конгресса 6 января 2021 года, передает ТАСС.

Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов, считает ли он прошлого американского лидера «мятежником». По его словам, «это очевидно».

«Он определенно поддержал мятеж. В этом нет никаких сомнений», — сказал Байден.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу, призывавшему к штурму Капитолия, участвовать в местных праймериз от Республиканской партии на выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году. Избирательный штаб Трампа назвал данное решение ошибочным и заявил о планах подать апелляцию в Верховный суд США.

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      Марина Совина
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