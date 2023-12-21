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20:42, 21 декабря 2023Путешествия

Турист лишился головы в аварии с грузовиком на Бали

Coconuts: голландский турист лишился головы в аварии с грузовиком на Бали

Фото: Shalstock / Shutterstock / Fotodom

Голландский турист лишился головы в аварии с грузовиком на индонезийском острове Бали. Подробности истории рассказало местное издание Coconuts.

Инцидент произошел 19 декабря в городе Денпасар. 21-летний мужчина ехал по объездной дороге на мотоцикле и столкнулся с грузовиком, перевозившим бетон. Удар был настолько сильным, что голова голландца оторвалась от тела. Уточняется, что 25-летний водитель грузовика не пострадал.

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Полиция заявила, что у иностранца не было прав и регистрации. Кроме того, по словам стражей правопорядка, он был неосторожен и не соблюдал безопасную дистанцию. Расследование причин аварии продолжается.

Ранее отдыхавший на Бали австралийский турист попал в аварию на мотоцикле и был брошен бездыханным на обочине.

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      Алина Черненко
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