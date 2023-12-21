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17:45, 21 декабря 2023Путешествия

Турист упал в ущелье с 300-метровой высоты и выжил

New York Post: турист упал в ущелье с 300-метровой высоты в Вашингтоне и выжил

Фото: Peter Robbins / Unsplash

В США турист упал в ущелье с 300-метровой высоты во время схода лавины и выжил. Об этом пишет New York Post.

Инцидент произошел в Олимпийском национальном лесу, расположенном на северо-западе штата Вашингтон, с 30-летним мужчиной.

По данным издания, поисково-спасательная группа отправилась на поиски путешественника после того, как получила от него сигнал бедствия. Изначально специалисты не обнаружили никаких следов пропавшего туриста возле вершины и принялись обыскивать место, где сошла лавина.

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Именно в этот момент спасатели обратили внимание на мигающий свет возле валунов. Отмечается, что сигнал подавал упавший в ущелье путешественник. Пострадавшего эвакуировали с помощью вертолета и доставили в ближайшую больницу, где ему была оказана необходимая помощь.

Медики сообщили, что он получил переохлаждение и несколько обширных царапин и сломал руку.

Ранее в декабре другой американский турист отправился в поход на Гавайях, упал со скалы высотой 300 метров и переломал себе кости. Ему удалось выжить благодаря одной публикации в соцсетях.

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      Фариза Бацазова
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