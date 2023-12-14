Пропавший турист упал со скалы, переломал кости и выжил с помощью соцсетей

Турист упал со скалы на Гавайях и выжил с помощью публикации в соцсетях

Американский турист отправился в поход на Гавайях, упал со скалы выстой 300 метров и переломал себе кости. Ему удалось выжить с помощью одной публикации в соцсетях, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 34-летний Ян Снайдер шел в одиночку по одной из самых опасных троп острова. Свалившись вниз, мужчина некоторое время пролежал без сознания. Очнувшись, он обнаружил, что левая рука сломана. Выйти на связь он не смог, из-за чего провел в горах около трех дней. Он находился возле водопада, благодаря чему имел постоянный доступ к пресной воде.

По данным спасателей, к которым обратились за помощью родные Снайдера, найти его удалось по последней публикации в соцсетях. Пропавший мужчина опубликовал снимок из похода, по которому можно было определить его примерное местоположение. Туриста госпитализировали с переломом скулы, пальца и руки, а также множественными царапинами. Придя в себя, Снайдер встретился со спасателями и поблагодарил их.

Ранее руку туриста из Австралии раздробило во время аварии в пятизвездочном отеле Бали. Мужчина рассказал журналистам, что в результате ДТП его руку «разнесло на куски» и она «висела за спиной, как веревка».