У давнего соратника Зеленского нашли паспорт России и бизнес в Крыму

«Радио свобода»: соратник Зеленского Баруля оказался гражданином России

Давний соратник Владимира Зеленского Наум Баруля оказался гражданином России, имеющим бизнес в Крыму. Об этом говорится в расследовании журналистского проекта «Схемы», которое публикует «Радио Свободы» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

По данным издания, Баруля в 2009 году получил гражданство России. При этом до 2019 года он приезжал в Крым по российскому паспорту. У него также нашли три квартиры в Судаке. Кроме того, по данным журналистов, продюсер имеет в Крыму две зарегистрированные компании, одна из которых до 2022 года платила налоги в российский бюджет.

Дочь Барули — Ирина Борзова — занимает место депутата Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что множеству киевлян не понравились заявления Зеленского, озвученные им на пресс-конференции. Украинского лидера раскритиковали главу государства за неспособность решить сложившийся военный кризис и отсутствие в речи конкретики.