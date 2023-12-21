Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:23, 21 декабря 2023Бывший СССР

У давнего соратника Зеленского нашли паспорт России и бизнес в Крыму

«Радио свобода»: соратник Зеленского Баруля оказался гражданином России

Фото: Alina Smutko / Reuters

Давний соратник Владимира Зеленского Наум Баруля оказался гражданином России, имеющим бизнес в Крыму. Об этом говорится в расследовании журналистского проекта «Схемы», которое публикует «Радио Свободы» (включен Минюстом в реестр иностранных агентов).

По данным издания, Баруля в 2009 году получил гражданство России. При этом до 2019 года он приезжал в Крым по российскому паспорту. У него также нашли три квартиры в Судаке. Кроме того, по данным журналистов, продюсер имеет в Крыму две зарегистрированные компании, одна из которых до 2022 года платила налоги в российский бюджет.

Дочь Барули — Ирина Борзова — занимает место депутата Верховной Рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа».

Ранее издание «Страна.ua» сообщило, что множеству киевлян не понравились заявления Зеленского, озвученные им на пресс-конференции. Украинского лидера раскритиковали главу государства за неспособность решить сложившийся военный кризис и отсутствие в речи конкретики.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Более 100 детей сняли с поезда Тюмень — Адлер из-за болезни, одна девочка умерла. Что об этом известно?

      Стало известно о смерти одного из пострадавших от падения глыбы льда в Люберцах

      Врач перечислил самые полезные для мозга продукты

      На месте «Орленка» захотели построить пятизвездочный отель

      Россиянина оштрафовали на 100 тысяч рублей за одну фразу на борту самолета

      Российская пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников

      Корейцев захотели привлечь на стройки в российском регионе

      Детей из ЛНР посадили в поезд с температурой и изолировали внутри занавеской

      В ООН заявили о приказе властей Израиля об эвакуации населения на юге Газы

      В Казахстане начали строительство железной дороги в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости