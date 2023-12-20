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15:52, 20 декабря 2023Бывший СССР

Украинцы остались недовольны пресс-конференцией Зеленского

«Страна.ua»: киевляне разочарованы пресс-конференцией Зеленского

Фото: Alina Smutko / Reuters

Множеству киевлян не понравились заявления президента Украины Владимира Зеленского, озвученные им на пресс-конференции 19 декабря. Выдержка из телеопроса жителей украинской столицы была опубликована в Telegram-канале «Политика страны».

Украинцы раскритиковали главу государства за неспособность решить сложившийся военный кризис и отсутствие в речи конкретики. «Чисто по-человечески мне это все не нравится: эта ситуация, эта война и вообще. Конкретно — ничего, все раздуто. Очень наболело, нет доверия», — приводит канал слова мужчины, принявшего участие в телеопросе.

«Не было ясности. Все тезисы — с предыдущих лет. Не было конкретики. Хотелось бы услышать конкретные ответы по решению проблемы с мобилизацией», — поддержал его мнение другой киевлянин.

Кроме того, граждан Украины волнует конфликт Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного. Одного из киевлян возмутил тон, которым президент говорил про ВСУ и, в частности, про главкома: «Я так понимаю, что недопонимания с Залужным действительно существуют».

Ранее стало известно, что 43 процента украинцев верят в существование конфликта между Зеленским и Залужным. В свою очередь, Зеленский назвал свои отношения с главкомом ВСУ рабочими.

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      Глеб Палехов
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