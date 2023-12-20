На Украине назвали число верящих в разногласия между Зеленским и Залужным

КМИС: 43 процента жителей Украины верят в конфликт между Зеленским и Залужным

В разногласия между Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным верят 43 процента жителей республики. Такое число назвал Киевский международный институт социологии (КМИС), передает РИА Новости.

Исследование показало, что 35 процентов украинцев считают недоразумения между военным руководством и Зеленским несерьезными, в то время как восемь процентов населения страны считают конфликт крайне серьезным. В существование каких-либо разногласий не верят 39 процентов опрошенных, а еще 18 процентов граждан не смогли определиться со своим мнением.

Опрос проводился с 4 по 10 декабря при помощи телефонных интервью. В нем приняли участие 1,2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет, проживающих на территории Украины.

Ранее стало известно, что в кабинете украинского главкома нашли прослушивающее устройство. В свою очередь, в офисе Зеленского заявили, что речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена президентства Виктора Януковича.