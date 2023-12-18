В офисе Зеленского прокомментировали информацию о прослушке Залужного

Советник главы офиса Зеленского Лещенко: новость о прослушке Залужного ошибочна

СМИ ошибочно распространяют информацию о том, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного была найдена прослушка. Так новость прокомментировал советник главы офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко в Telegram.

«Речь идет об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена Януковича (бывшего президента Украины — прим. «Ленты.ру»)», — написал Лещенко.

По его словам, техническое средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации. Он добавил, что помещение раньше было госсобственностью, но потом перешло в частные руки.

Советник сообщил, что до этого Залужный был в кабинете больше года назад. Затем он и его подчиненный сменили местоположение, а сейчас решили вернуться.

Ранее стало известно, что в кабинете главкома ВСУ нашли прослушку. По данным Службы безопасности Украины (СБУ), устройство нашли не в кабинете главкома, а в одном из помещений, которое в будущем могло использоваться им для работы.

