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13:45, 21 декабря 2023Силовые структуры

Российский полицейский открыл стрельбу по пьяным уголовникам в кальянной

Хинштейн: в Ульяновске члены ОПГ избили силовика, ему пришлось отстреливаться

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ульяновске члены ОПГ «Саплевские» избили в кальянной «Дуть» полицейского из-за сделанного им замечания, силовику пришлось отстреливаться от напавших. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

Компания из трех мужчин и двух женщин отказалась покинуть заведение после его закрытия. Пьяные уголовники стали оскорблять персонал, за них заступился оперуполномоченный МВД. Тогда дебоширы напали на него, ударили бутылкой по голове и начали избивать. Полицейский спрятался от них в туалете, но там его догнали и повалили на пол. Во время драки один из напавших вытащил нож и стал бросаться с ним на силовика, тот, защищаясь, открыл стрельбу из травматического пистолета.

В кальянную прибыл наряд Росгвардии, который скрутил всех участников конфликта. Зачинщиками оказались ранее судимые за особо тяжкие преступления участники ОПГ. Против них возбудили уголовное дело о хулиганстве, а избитый ими полицейский также попал под следствие по статье 111 УК РФ («Нанесение телесных повреждений»).

«Хотя очевидно, что речь должна идти о покушении на убийство полицейского. Беру эту возмутительную ситуацию под личный контроль», — отметил депутат. Он намерен направить запросы генпрокурору и председателю Следственного комитета России о прекращении уголовного преследования полицейского и переквалификации действий рецидивистов.

20 декабря сообщалось, что следователи переквалифицировали уголовное дело избивших участника специальной военной операции в Санкт-Петербурге. Двум мужчинам вменяется покушение на убийство. Изначально расследованием инцидента занималось МВД, где было возбуждено дело о хулиганстве.

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      Любовь Ширижик
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