США развернули в Красном море самую большую группировку за десятилетия

Times: США тратят десятки миллионов долларов на борьбу с хуситами в Красном море

США в последние недели развернули в Красном море самое большое количество огневой мощи за несколько предыдущих десятилетий. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Как рассказали собеседники издания, Вашингтон рассматривает почти ежедневные атаки хуситов с применением беспилотников и крылатых ракет как попытку спровоцировать военную реакцию со стороны США. Кроме того, отмечается, что за последние две недели США потратили десятки миллионов долларов в целях пресечь попытки хуситов спровоцировать других игроков на Ближнем Востоке и предотвратить разрастание кризиса в регионе в полномасштабную войну.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции «Страж процветания». Она призвана предотвратить атаки хуситов на гражданские суда в южной части Красного моря и Аденского залива.