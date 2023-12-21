В Чехии признали получение финансовой выгоды от конфликта на Украине

Правительство Чехии: Прага получала финансовую выгоду от конфликта на Украине

Чехия получала финансовую выгоду от конфликта на Украине в виду выплат от союзников по НАТО за передачу техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). В этом признался уполномоченный чешского правительства по восстановлению Украины Томаш Копечный, сообщает РИА Новости.

«Чехия потратила на помощь Украине десятки миллиардов крон, но, скажем прямо, Чехия получила благодаря помощи Украине еще больше... Так оно и есть», — заявил он.

Он отметил, что деньги на военную помощь Украине выделялись не из бюджета станы, Прага получала их от партнеров по НАТО, в первую очередь от Дании, Нидерландов и США. Уточняется, что только за 2023 год сумма полученных средств составила 1,5 миллиарда евро, но за весь период она будет намного больше.

Кроме того, конфликт на Украине помог стране увеличить производство военной продукции и привлек в страну рабочую силу в виде более 120 тысяч украинских беженцев. По словам Копечного, STV Group и Czechoslovak Group, которые являются крупнейшими производителями военной продукции в Чехии, за два года увеличили производство крупнокалиберных боеприпасов на 600 и 700 процентов соответственно.

Ранее начальник генштаба Вооруженных сил (ВС) Чехии Карл Ржехка заявил, что считает Россию потенциальным военным противником. По его словам, Москва представляет прямую угрозу безопасности Чехии.