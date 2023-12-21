Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:37, 21 декабря 2023Путешествия

В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

«Крыша ТурДома»: в Лейпциге закрыли российское консульство, работавшее 240 лет

Фото: Eckehard Schulz / AP

В Лейпциге, Германия, закрыли старейшее российское консульство, которое проработало 240 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что еще в конце мая Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре генконсульства России в стране. Планируется, что работать будут лишь посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

Германия с 30 ноября закрыла генконсульство в Калининграде. Россиян призвали по консульским и паспортным вопросам обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в немецкое посольство в Москве.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Африканская страна объявила о выходе из главной нефтяной организации мира. Вслед за этим цены на нефть рухнули

      Россиянкам назвали модную одежду на зиму

      Дайвер рассказал о 23 годах дружбы с огромной тигровой акулой

      Пьяный россиянин поджег жену из-за ее позднего возвращения домой

      Влияние ухода Анголы из ОПЕК на цену нефти оценили

      Суд отреагировал на иск Киркорова к властям Москвы из-за квартиры

      Генерал ВСУ возмутился растратой бюджета на благоустройство Киева

      В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

      Премьер-министр Ирландии прокомментировал разговор с Вованом и Лексусом

      Орбан заявил о нежелании иметь общую границу с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости