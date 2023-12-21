В Германии закрыли проработавшее 240 лет российское консульство

«Крыша ТурДома»: в Лейпциге закрыли российское консульство, работавшее 240 лет

В Лейпциге, Германия, закрыли старейшее российское консульство, которое проработало 240 лет. Об этом сообщает Telegram-канал «Крыша ТурДома».

Уточняется, что еще в конце мая Берлин уведомил Москву о необходимости закрыть четыре генконсульства России в стране. Планируется, что работать будут лишь посольство в Берлине и генконсульство в Бонне.

Германия с 30 ноября закрыла генконсульство в Калининграде. Россиян призвали по консульским и паспортным вопросам обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, а по визовым — в немецкое посольство в Москве.