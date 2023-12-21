Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:23, 21 декабря 2023Россия

Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

В Москве под окнами дома нашли известного учителя Монахова без признаков жизни

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве под окнами многоэтажки без признаков жизни нашли известного педагога Дмитрия Монахова. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, 64-летнего мужчину нашли возле дома на улице Василисы Кожиной, его не смогли спасти врачи. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Монахов был один из самых известных в Москве специалистов в сфере дополнительного образования. Он создал дом научно-технического творчества молодежи и в течение десяти лет руководил Дворцом детского творчества на Воробьевых горах. Последним местом работы педагога дополнительного образования был досуговый центр «Гагаринец».

Ранее Москве нашли без признаков жизни в квартире 95-летнего Бориса Балашова — знаменитого изобретателя керамического бронежилета. Предварительно, причиной случившегося стала острая сердечная недсостаточность.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Вбросы направлены на разрушение отношений» В МИД ответили на западные сообщения об угрозе Дании от российских рыбаков

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтепровод в Брянской области

      В Петербурге кадета нашли без сознания после репетиции новогоднего бала

      Минобороны заявило об уничтожении скрытых позиций ВСУ

      Граждане США заметно опечалились

      Яна Рудковская пожаловалась на нехватку сна

      Планировавший забросать военкомат россиянин сел в тюрьму

      Еще 16 штатов потребовали не допустить Трампа до праймериз

      В подмосковном пансионате пенсионер расправился с соседом по комнате из-за шума

      Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости