Известного учителя нашли под окнами многоэтажки в Москве

В Москве под окнами дома нашли известного учителя Монахова без признаков жизни

В Москве под окнами многоэтажки без признаков жизни нашли известного педагога Дмитрия Монахова. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По его данным, 64-летнего мужчину нашли возле дома на улице Василисы Кожиной, его не смогли спасти врачи. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Дмитрий Монахов был один из самых известных в Москве специалистов в сфере дополнительного образования. Он создал дом научно-технического творчества молодежи и в течение десяти лет руководил Дворцом детского творчества на Воробьевых горах. Последним местом работы педагога дополнительного образования был досуговый центр «Гагаринец».

Ранее Москве нашли без признаков жизни в квартире 95-летнего Бориса Балашова — знаменитого изобретателя керамического бронежилета. Предварительно, причиной случившегося стала острая сердечная недсостаточность.