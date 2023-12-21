В подмосковном пансионате пенсионер расправился с соседом по комнате из-за шума

В пансионате Ногинска пенсионер зарезал соседа по комнате, мешавшего ему спать

В пансионате в подмосковном Ногинске 73-летний мужчина расправился с 57-летнем соседом по комнате из-за шума. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, пенсионер разозлился, что его сосед громко себя ведет и мешает ему спать. Тогда он взял нож и напал на пострадавшего. Подозреваемый нанес несколько ударов. Потерпевший не выжил.

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