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17:04, 1 декабря 2023Силовые структуры

Продавец шаурмы напал с тесаком на покупателя из-за плохой оценки блюда

В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем, не оценившим блюдо

Фото: Unsplash

В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное блюдо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, вечером молодой человек пришел в заведение в центре столицы и попросил приготовить ему шаурму. Получив еду, клиент посчитал, что она приготовлена не достаточно хорошо. Когда он сказал об этом повару, тот схватил тесак и побежал за молодым человеком, угрожая насилием.

Отмечается, что покупатель смог убежать, а нападавшего поймали полицейские. Сейчас он на допросе.

Ранее стало известно, что в Кургане россиянин из мести поджег ларек быстрого питания.

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      Екатерина Кашурникова
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