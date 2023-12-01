Продавец шаурмы напал с тесаком на покупателя из-за плохой оценки блюда

В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем, не оценившим блюдо

В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное блюдо. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным ведомства, вечером молодой человек пришел в заведение в центре столицы и попросил приготовить ему шаурму. Получив еду, клиент посчитал, что она приготовлена не достаточно хорошо. Когда он сказал об этом повару, тот схватил тесак и побежал за молодым человеком, угрожая насилием.

Отмечается, что покупатель смог убежать, а нападавшего поймали полицейские. Сейчас он на допросе.

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