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15:27, 21 декабря 2023Культура

В России покажут фильм «Великая магия»

Фильм «Великая магия» выйдет в российский прокат 21 декабря

Кадр: фильм «Великая магия»

Фильм «Великая магия» итальянского режиссера Нанни Моретти выйдет в российский прокат 21 декабря. Об этом сообщается в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

Мировая премьера картины состоялась на Каннском фестивале в основном конкурсе. В кадре появляется и сам кинематографист — в комедии он исполняет роль режиссера Джованни, одержимого своим новым проектом. Герой сталкивается с множеством проблем, включая сокращение бюджета и споры с актерами и продюсером, которого играет Матье Амальрик.

В фильме также снялись Валентина Романи, Маргерита Буй, Сильвия Орландо и другие. «Я хотел, чтобы фильм следовал потоку мыслей и эмоций Джованни. Для этого, рассказывая историю (а точнее несколько историй), мне нужен был широкий и свободный сценарий, содержащий разные пласты, тона и стили. Фильм переживает кризисы, а затем преодолевает их благодаря кинематографу, обладающему той великой магией, которая может заставить нас заново открыть для себя легкость и желание быть счастливыми. Несмотря ни на что», — сказал режиссер.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Universal Pictures приобрела международные права на документальный фильм «Маск» оскароносного режиссера Алекса Гибни про основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска.

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