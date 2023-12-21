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19:19, 21 декабря 2023Бывший СССР

В России пообещали ответить на захват «Дома Москвы» в Риге

Захарова: Россия ответит на захват «Дома Москвы» латвийскими спецслужбами
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия ответит на захват культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, кроме как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей», — заявила Захарова.

Она заверила, что Москва сделает необходимые выводы. «Ответные шаги последуют», — подчеркнула представитель МИД.

По информации посольства России, сотрудники латвийских спецслужб 21 декабря ворвались в здание «Дома Москвы». Сотрудников культурно-делового центра начали допрашивать, у них отобрали средства связи. На входе в здание установили пост охраны, имущество и технику в помещениях описывают.

Ранее глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что страна планирует выслать более тысячи граждан России, не сдавших экзамен по латышскому языку и не подавших документы на получение вида на жительство.

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      Алевтина Запольская
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