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15:39, 20 декабря 2023Бывший СССР

МИД ответил Латвии на планы выслать около тысячи россиян

Захарова назвала дискриминационными планы Латвии выслать около тысячи россиян

Фото: Сергей Власов / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминационными планы Латвии выслать из страны около 1000 россиян. Ее цитирует РИА Новости.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», — рассказала она.

Ранее обозреватель The New York Times (NYT) Эндрю Хиггинс заявил, что живущие в Латвии российские граждане испытывают страх из-за действий властей. Жители пожаловались на отказ в предоставлении гражданства русскоязычным. Кроме того, по их словам, пожилых людей заставляют учить латышский язык, а это дается им с трудом.

18 декабря глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что страна может выслать более 1000 граждан РФ, которые до 30 ноября не сдали экзамен по латышскому языку и не подали документы на получение вида на жительство.

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      Кристина Есикова
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