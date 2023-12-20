МИД ответил Латвии на планы выслать около тысячи россиян

Захарова назвала дискриминационными планы Латвии выслать около тысячи россиян

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дискриминационными планы Латвии выслать из страны около 1000 россиян. Ее цитирует РИА Новости.

«В связи с возможными высылками российских граждан из Латвии нашим ведомствам и регионам дано поручение подготовиться к решению вопросов по их размещению, трудоустройству, пенсионному обеспечению и так далее», — рассказала она.

Ранее обозреватель The New York Times (NYT) Эндрю Хиггинс заявил, что живущие в Латвии российские граждане испытывают страх из-за действий властей. Жители пожаловались на отказ в предоставлении гражданства русскоязычным. Кроме того, по их словам, пожилых людей заставляют учить латышский язык, а это дается им с трудом.

18 декабря глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе сообщила, что страна может выслать более 1000 граждан РФ, которые до 30 ноября не сдали экзамен по латышскому языку и не подали документы на получение вида на жительство.