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13:04, 18 декабря 2023Бывший СССР

Латвия выдворит из страны более тысячи россиян

В Латвии собрались выдворить из страны более тысячи граждан России

Фото: Alexander Welscher / dpa / Globallookpress.com

Латвия может выдворить из страны более тысячи граждан России, которые до 30 ноября не сдали экзамен по латышскому языку и не подали документы на получение вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщила глава Управления по делам гражданства и миграции страны Майра Розе в эфире TV3.

Она отметила, что многие граждане России не подали вовремя документы на ВНЖ и пытаются это сделать сейчас, но в Риге считают, что они должны уехать. «Человек не работал, у него нет семьи, то есть нет ничего, ради чего он мог бы остаться в Латвии», — сказала Розе.

По ее словам, суммарно около 2,5 тысячи жителей страны «ничего не сделали» или не смогли сдать экзамен по языку. При этом управление собралось проверить, не уехала ли часть из них в Россию через другие европейские страны.

Розе уточнила, что приблизительно 15,5 тысячи россиян подали заявления на постоянный ВНЖ, а 3 тысячи — на временный.

Ранее депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию. Он объяснил это желанием прекратить перевозки российских товаров через Латвию.

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      Алевтина Запольская
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