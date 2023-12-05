Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 5 декабря 2023Бывший СССР

В Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию

Депутат Рижской гордумы Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию
СюжетСанкции против России:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию. Об этом пишет NRA.

Мичеревскис заявил, что желает прекратить перевозки российских товаров через Латвию. Также он опасается возможного начала военного конфликта с Россией.

«Железную дорогу в Россию надо разобрать, если нет другого пути. Это также укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения России», — заявил депутат в разговоре с изданием.

По его мнению, подобный жест поможет Латвии продемонстрировать, что стране не нужно ничего от России.

Заместитель директора департамента корпорации «Латвийская железная дорога» Патрик Маркевичс в беседе с журналистами ответил, что вопрос прекращения транспортного сообщения с Россией является компетенцией Европейского союза (ЕС). Также он отметил, что ЕС не вводил подобных санкций против железнодорожных компаний России и Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил готовность страны закрыть границу с Россией гибридными атаками. Он выразил солидарность с решением Финляндии закрыть пункты пропуска на российской границе.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине случайно раскрыли партнера по производству боеприпасов. Им оказался Азербайджан

      Раскрыт способ увеличить экспортные мощности России

      Скандального бизнесмена обманом лишили квартиры в Москве

      Невзорова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

      На Украине волонтерам предложили пойти на фронт

      В российском городе провалился асфальт

      Раскрыты подробности GTA VI

      Врач назвал детское шампанское ядом для одной категории россиян

      Сергей Жуков объяснил отказ от новогодних концертов

      Госдума одобрила закон об уничтожении беспилотников частными охранниками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости