В Латвии предложили разобрать железную дорогу в Россию

Депутат Рижской гордумы Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию

Депутат Рижской городской думы Марис Мичеревскис предложил разобрать железную дорогу в Россию. Об этом пишет NRA.

Мичеревскис заявил, что желает прекратить перевозки российских товаров через Латвию. Также он опасается возможного начала военного конфликта с Россией.

«Железную дорогу в Россию надо разобрать, если нет другого пути. Это также укрепило бы обороноспособность в случае возможного нападения России», — заявил депутат в разговоре с изданием.

По его мнению, подобный жест поможет Латвии продемонстрировать, что стране не нужно ничего от России.

Заместитель директора департамента корпорации «Латвийская железная дорога» Патрик Маркевичс в беседе с журналистами ответил, что вопрос прекращения транспортного сообщения с Россией является компетенцией Европейского союза (ЕС). Также он отметил, что ЕС не вводил подобных санкций против железнодорожных компаний России и Белоруссии.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна объяснил готовность страны закрыть границу с Россией гибридными атаками. Он выразил солидарность с решением Финляндии закрыть пункты пропуска на российской границе.