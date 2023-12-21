В России ребенок упал в канализационный люк и пробыл там всю ночь

В Улан-Удэ ребенок упал в канализационный люк и пробыл там всю ночь

В Улан-Удэ ребенок провалился в канализационный люк и пробыл там всю ночь. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По его данным, мальчику, которому еще не исполнилось десяти лет, гулял вечером один и упал в коллектор. Мать ребенка не заметила, что сын не вернулся, — только утром его крики из люка услышали прохожие, которые сообщили о случившемся спасателям.

О состоянии мальчика ничего неизвестно. Сообщается, что его мать ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей. В прошлом году сын россиянки гулял в тридцатиградусный мороз в тонкой куртке, до этого ее привлекали к административной ответственности.

Ранее в Бурятии четырехлетняя девочка вышла из дома и провела на 20-градусном морозе всю ночь. Ребенка нашли под утро возле забора во дворе в легкой демисезонной куртке, платье и сапогах. Девочки не стало по дороге в больницу.