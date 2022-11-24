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11:10, 24 ноября 2022Россия

Из семьи замерзшей насмерть четырехлетней россиянки изъяли четырех детей

В Бурятии из семьи замерзшей насмерть четырехлетней девочки изъяли четверых детей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Из семьи четырехлетней девочки в Бурятии, которая насмерть замерзла ночью в двадцатиградусный мороз, изъяли четверых детей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным источника издания, детей поместили в социальное учреждение до выяснения обстоятельств трагедии.

Местное издание «Информ Полис» в Telegram-канале со ссылкой на слова отца погибшей девочки сообщает, что детей изъяли на 21 день и обещали вернуть. Мужчина подчеркнул, что его жена не употребляет алкоголь, а дети были обеспечены всем необходимым.

«У нас на ночь никто двери не запирает, все доверяют друг другу. А те, кто винит мать в пьянстве, не знают семью», — сказала заведующая сельской библиотекой.

Четырехлетний ребенок вышел из дома ночью 22 ноября. Девочка провела на 20-градусном морозе всю ночь — ребенка нашли под утро возле забора одного из дворов в легкой демисезонной куртке, платье и сапогах. Она скончалась в машине полиции по дороге в больницу.

Заведующая местным детским садом рассказала, что мать погибшей никогда не видели пьяной или покупающей алкоголь, она всегда оплачивала счета.

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Анастасия Шейкина
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