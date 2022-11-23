Селяне рассказали о семье замерзшей насмерть четырехлетней россиянки

Жительница села в Бурятии положительно отозвалась о семье замерзшей насмерть девочки

Мать четырехлетней девочки, замерзшей насмерть в селе в Бурятии, никогда не видели пьяной или покупающей алкоголь. О семье погибшего ребенка рассказала заведующая местным детским садом в беседе с «КП — Иркутск».

Россиянка опровергла сообщения некоторых СМИ, что мать девочки имела проблемы с алкоголем. «Я никогда не поверю, что она пьяница. Одна управлялась с пятью детьми, — заявила она. — Деревня маленькая — если бы она выпивала, кто-нибудь все равно бы узнал».

Заведующая детсадом также рассказала, что мать погибшего ребенка всегда оплачивала счета. Кроме того, родители покупали игрушки и сладости всем пятерым детям.

В свою очередь, глава поселения назвал многодетную семью обычной. Он также заявил, что мать девочки никогда не была замечена в пьяном виде.

О гибели четырехлетней девочки в селе Кижингинского района Бурятии стало известно утром 23 ноября. По версии следствия, ночью она надела демисезонную куртку и вышла из дома на улицу, где был 20-градусный мороз. В два часа ночи мать обнаружила, что ребенка нет в кровати и вместе с другими селянами отправилась на поиски. Девочку нашли на расстоянии 1,5 километра от дома. Она скончалась, когда сотрудники полиции везли ее навстречу скорой помощи.

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