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16:58, 23 ноября 2022Россия

Замерзшая насмерть четырехлетняя россиянка прошла ночью по морозу 1,5 километра

Жительница села в Бурятии рассказала, что погибшая на морозе девочка прошла 1,5 километра

Фото: СУ СКР по Бурятии

В Бурятии четырехлетняя девочка, которая насмерть замерзла на улице ночью, прошла пешком 1,5 километра по 20-градусному морозу в легкой куртке. Об этом рассказала заведующая местным детским садом в беседе с «КП — Иркутск».

По ее словам, первое сообщение о пропаже девочки появилось около пяти утра в чате жителей села. В два часа ночи мать заметила, что ее ребенка нет в кровати, после чего побежала стучать в двери своих соседей. Вместе селяне начали обходить все дома, в которых горел свет, предполагая, что потерявшаяся в темноте девочка могла пойти на него.

«Уже утром нам сказали, что ее нашли. Она преодолела около полутора километров, сначала долго шла по прямой, а затем свернула в переулок в сторону дома тети, к которой они часто ходили в гости. Наверное, увидела знакомые дома, но сил больше не было», — рассказала заведующая детсадом.

Россиянка добавила, что жители села не закрывают на ночь двери, а у семьи погибшего ребенка она была без защелок. По информации издания, утром путь девочки был восстановлен по следам ее обуви на снегу, которые взрослые не заметили в ночное время.

О гибели четырехлетней девочки в бурятском селе стало известно утром 23 ноября. По информации Следственного комитета, когда вся семья спала, она ушла из дома в демисезонной куртке и сапогах. Ребенок умер, когда полицейские везли его навстречу машине скорой помощи.

В декабре 2021 года в подмосковной Дубне насмерть замерз 11-летний мальчик.

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Константин Лысяков
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