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В лесу под Ижевском обнаружили раздетого ребенка

СК по Удмуртии: под Ижевском нашли ребенка без верхней одежды в бессознательном состоянии

Фото: Globallookpress.com

В лесу под Ижевском обнаружили ребенка без сознания без верхней одежды, он госпитализирован, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Удмуртии.

Раздетого мальчика 11 лет нашли местные жители в лесопосадке в поселке Машиностроитель вечером 29 декабря.

«У ребенка отсутствовала верхняя одежда и имелись признаки переохлаждения. Он был госпитализирован, оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы его жизни нет», — сказано в сообщении.

Известно, что ребенок накануне потерял ключ от квартиры и пошел его искать. Сейчас опрашиваются родители мальчика, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

29 декабря сообщалось, что в подмосковной Дубне нашли мертвым 11-летнего мальчика с особенностями развития. По предварительным данным СК, 27 декабря он https://lenta.ru/news/2021/12/29/frozen/ в школу на автобусе, вышел на остановке и отправился в район левого берега Дубны. Ни в школу, ни домой он не пришел. Прокуратура проводит проверку.

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Платон Щукин
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