Появилось видео с насмерть замерзшим в Подмосковье школьником

Камеры наружного видеонаблюдения засняли 11-летнего школьника до того, как он насмерть замерз в подмосковной Дубне. Запись в среду, 29 декабря, появилась в Telegram-канале местной прокуратуры.

На кадрах видно, как ребенок идет по мосту.

Ранее стало известно, что тело мальчика нашли на улице Программистов вечером 28 декабря. Уточнялось, что он упал в реку.

По предварительным данным следствия, 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе. Выйдя на остановке, он проследовал в район левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.