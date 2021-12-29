Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появилось видео с насмерть замерзшим в Подмосковье школьником

Прокуратура публикует видео из подмосковной Дубны, где насмерть замерз 11-летний мальчик

Камеры наружного видеонаблюдения засняли 11-летнего школьника до того, как он насмерть замерз в подмосковной Дубне. Запись в среду, 29 декабря, появилась в Telegram-канале местной прокуратуры.

На кадрах видно, как ребенок идет по мосту.

Ранее стало известно, что тело мальчика нашли на улице Программистов вечером 28 декабря. Уточнялось, что он упал в реку.

По предварительным данным следствия, 27 декабря ребенок поехал в школу на автобусе. Выйдя на остановке, он проследовал в район левого берега Дубны, но ни в школу, ни домой не пришел. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Московской области Ольга Врадий.

Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде высказались о возможности возвращения смертной казни в России
Ягудин назвал идиотом американского журналиста за слова о российских фигуристках
Массовая драка подростков произошла в Подмосковье
В Подмосковье открыли новую платную дорогу
Россиян предупредили об ограничениях выезда за рубеж из-за долгов
Под Петербургом полицейские изъяли у цыган наркотики и оружие
Появилось видео с насмерть замерзшим в Подмосковье школьником
Популярный комик рассказал о доходах в КВН
Турция создаст замену российским С-400
В СПЧ заявили о невозможности возвращения смертной казни в России
Теща и зять спрятали тело задушенной ими россиянки в болоте и получили срок
Путин внес в Государственную Думу законопроект о гражданстве
Чубайс назвал важнейшее достижение России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter