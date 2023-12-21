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12:46, 21 декабря 2023Экономика

В России уменьшился средний размер автокредита

НБКИ: в ноябре средний чек автокредита в России сократился на 3,5 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Средний размер выданных россиянам автокредитов уменьшился в ноябре текущего года на 3,5 процента, до 1,51 миллиона рублей против октябрьских 1,56 миллиона, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) на основе информации, полученной от трех тысяч кредиторов страны.

При этом в ряде регионов, в том числе в Москве (на 0,9 процента), а также Санкт-Петербурге (3,7 процента) средний чек автокредита все равно вырос. Москва также оказалась российским лидером по текущему размеру показателя с 2,03 миллиона рублей. В пятерку также вошли Московская область (1,82 миллиона), Санкт-Петербург (1,77 миллиона), Краснодарский край (1,64 миллиона) и Ханты-Мансийском АО (1,63 миллиона).

Отмечается, что в сравнении с данными за ноябрь 2022 года (1,09 миллиона рублей) средний чек автокредита вырос в России на 37,9 процента.

Ранее руководитель подразделений кредитования и страхования автомобильного маркетплейса FRESH Ольга Платонова рассказала «Ленте.ру», что снизить ставку и сэкономить на процентах при получении автокредита можно в случае внесения первоначального взноса в размере 10-20 процентов от стоимости автомобиля, а также при реструктуризации, рефинансировании и частичном досрочном погашении займа.

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      Дмитрий Воронин
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